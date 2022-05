A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, responsável pela gestão dos jogos sociais do Estado, confirma que falha técnica já foi solucionada na aplicação móvel e no portal dos Jogos Santa Casa. Neste momento, só não é ainda possível fazer apostas nos terminais de centenas de mediadores espalhos pelo país.

A falha técnica foi confirmada pela Santa Casa ao SAPO24. "A resolução do problema está em curso com todos os esforços a serem envidados para que seja no mais curto espaço de tempo possível", esclareceu fonte da Santa Casa.

O organismo descartou a possibilidade de se tratar de um ataque informático.

O site dos Jogos Santa Casa esteve indisponível durante a manhã e até o início da tarde. “O Portal Jogos Santa Casa está em manutenção. Voltaremos em breve”, lia-se numa mensagem apresentada aos utilizadores.