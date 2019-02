"Não falo", "neste momento, não", "hoje, não; falo mais tarde", foram as respostas mais ouvidas pelo coletivo de juízes, em resposta à pergunta sobre se iriam prestar declarações.

Os restantes arguidos do processo nada quiseram dizer ao tribunal neste início de julgamento, no tribunal criminal de São João Novo, no Porto.

Recebeu dinheiro "nas sete vezes" que se encontrou com esse homem, num total de pouco mais de 500 euros. "E nunca mais o vi", garantiu.

Depois de separados os processos de três acusados, a lista de arguidos do caso passou a compreender 29 empresas e 18 pessoas, oito das quais foram, segundo o Ministério Público, as que mais lucraram com o esquema, já que "deixaram de entregar à autoridade tributária" exatamente 69.371.371,94 euros.

Fizem-no, de acordo com o processo, no âmbito de um "intrincado esquema de faturação que não correspondia a operações reais, com o intuito de lesar o erário público".

O plano incluía o recurso aos chamados testas-de-ferro, pessoas com problemas de sobrevivência que, a troco de dinheiro, "emprestavam" o nome aos "circuitos de papel" engendrados, sem saberem muito bem os riscos que corriam.

Segundo a acusação, este plano tinha "duas vertentes distintas", uma delas dirigida à apropriação do IVA, "quer através da simulação de transações, quer através da criação de circuitos de faturação a que não estavam subjacentes quaisquer transações efetivas de mercadorias".

A outra vertente era "dirigida à diminuição do lucro tributável, com o empolamento dos custos baseados em operações não efetuadas da forma titulada pelas faturas".