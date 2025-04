Segundo a empresa espanhola, estava restabelecido o equivalente de 92,1% da procura de eletricidade no território continental de Espanha.

Tanto Portugal como Espanha estão a recuperar lentamente de um incidente que foi descrito como “absolutamente excecional” e que provocou uma falha generalizada de energia, a desconexão das comunicações móveis e perturbações no comércio, na indústria e, sobretudo, na rede de transportes.

A falha de energia provocou a suspensão de todos os serviços ferroviários de todas as empresas em Espanha, afetando um total de 116 comboios e 30 mil passageiros. Os comboios de passageiros e os serviços de metro nas principais cidades ficaram paralisados.

Além disso, os passageiros de vários comboios tiveram de ser resgatados, e muitas estações permaneceram abertas durante a noite para fornecer abrigo aos passageiros.

Ainda assim, não foram registados incidentes nas estradas, para além de grandes engarrafamentos durante o dia. O principal problema continua a ser o transporte ferroviário, tendo sido assistidos cerca de 35 mil passageiros retidos em comboios.

A operadora ferroviária Renfe anunciou hoje que o serviço de comboios urbanos na Comunidade de Madrid vai operar a 50%, exceto a Linha 5.

A empresa informou ainda que os serviços comerciais de alta velocidade e longa distância entre Madrid e Barcelona, Valência, Múrcia, Alicante, País Basco e Algeciras retomaram as operações normais.

O ministro dos Transportes e Mobilidade Sustentável de Espanha, Óscar Puente, anunciou a retoma do serviço de comboio de alta velocidade hoje, “com o máximo serviço possível”, com excepção da linha Hornachuelos-Sevilha e do corredor Galícia de Sanabria.

O metro de Barcelona operou durante toda a noite sem interrupções para prestar serviço após a falha de energia e já restaurou o serviço em todas as linhas, de acordo com os Transportes Metropolitanos de Barcelona.

O metro de Madrid está a preparar-se para operar assim que a energia for restabelecida, disse a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acrescentou que todos os táxis e autocarros urbanos poderão operar hoje, bem como os autocarros intermunicipais, “que estão a ser reforçados”.

Após o apagão, que ocorreu por volta das 11h30 de segunda-feira (hora de Lisboa), a Red Eléctrica espanhola anunciou que o restabelecimento do abastecimento levaria entre seis e dez horas.

Por volta das 18h00 locais (17h00 em Lisboa), o primeiro-ministro de Espanha disse que se desconhecem as causas do corte de energia.

Segundo Pedro Sánchez, houve “uma forte oscilação, em termos técnicos, no sistema elétrico europeu, que desencadeou a interrupção do abastecimento em toda a Península Ibérica e algumas zonas do sul de França”.