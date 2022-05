O tornado também provocou danos materiais importantes nesta cidade na Renânia do Norte-Vestefália, que foi duramente atingida pela tempestade que está a varrer a Alemanha e desencadeou temperaturas anormalmente elevadas para esta altura do ano.

A cidade de Lippstadt, situada a cerca de 30 quilómetros de distância de Paderborn, também terá sido afetada por um tornado, mas sem causar feridos, segundo um porta-voz dos bombeiros.

Segundo a AFP, o mau tempo provocou danos avultados nesta região do oeste da Alemanha, com as autoridades a reportarem inúmeros telhados arrancados e árvores caídas. Fotografias publicadas nas redes sociais também mostraram carros capotados.

A circulação ferroviária foi severamente interrompida e a polícia apelou aos moradores para ficarem em casa.

O serviço meteorológico alemão emitiu um alerta de tempestade para hoje, com rajadas de vento que podem atingir os 130 km/h em alguns locais.