“Desde 2003 que o contrato coletivo de trabalho não é revisto, os trabalhadores tiveram os salários congelados até 2017 e os poucos aumentos salariais que houve resultaram da luta dos trabalhadores”, disse aos jornalistas Francisco Figueiredo, dirigente da Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal.

O protesto decorreu frente à sede da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

Numa moção aprovada no local e entregue nas instalações da entidade que representa os patrões, os trabalhadores afirmam que as empresas procederam a “um aumento miserável de apenas 2%”, em 2017, “quando a inflação no período de 2010 – 2017 foi de 9%”.

Estes trabalhadores auferem salários entre os 620 e os 650 euros: “Isto não pode ser, não são salários dignos!”, declarou o dirigente sindical.