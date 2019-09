A concentração, em frente ao Palácio de Belém, foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Registos, que cumpriu dois dias de greve, na passada sexta-feira e hoje, para expressar o seu descontentamento com a promulgação, com dúvidas, por Marcelo Rebelo de Sousa, que acusam de não ter tido “sensibilidade na análise do diploma do sistema remuneratório”.

O Presidente da república aprovou, a 16 de setembro, o diploma governamental sobre o novo regime remuneratório das carreiras especiais de conservador e de oficial de registo, mas expressou reservas.

O SNR considera que o Presidente deveria ter pedido ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade e questionam “como é que promulgou um diploma que perpetuou as enormes assimetrias salariais, injustificadas, ficcionadas e baseadas erróneas e mal feitas”.

Revoltados com a lei, perto de uma centena de trabalhadores reuniram-se no jardim frente ao Palácio de Belém, vestindo camisolas pretas, com a frase “Trabalho Igual, Salário Igual”, e empunhando vários cartazes com dizeres, entre os quais “como é que a nossa Ministério é o da Justiça com tanta injustiça”.

Catarina Rego, secretária-geral do SNR, disse à agência Lusa que o objetivo da concentração “é chamar à atenção para a injustiça que foi cometida, para a oportunidade perdida de poder regularizar uma situação injusta há mais de 17 anos”.