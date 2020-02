“Ao decidir integrar nos quadros da função pública os trabalhadores que há mais de três anos vinham a prestar tais serviços, o Governo dá razão aos TSD”, sublinhou Joaquim Machado, citado num comunicado enviado às redações.

O vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Sérgio Ávila, anunciou na terça-feira, durante a sessão plenária no parlamento açoriano, que, até ao final do mês, serão integrados 189 funcionários no quadro da Administração Pública Regional.

Durante o debate acerca da revisão orçamental, em que será inscrito um reforço de 59 milhões de euros para colmatar os prejuízos do furacão Lorenzo, Sérgio Ávila anunciou que serão integrados, “até ao final do mês, no quadro da Administração Pública Regional todos os trabalhadores com contrato a termo certo ou prestação de serviços há mais de dois anos”.

Além desses funcionários, que são 189 no total, “o Governo dos Açores decidiu, em articulação com o grupo parlamentar do PS, apresentar uma proposta que assegure a integração dos trabalhadores que estejam a desempenhar funções na Administração Pública Regional ou em empresas públicas regionais integradas no perímetro há, pelo menos, três anos com uma interrupção não superior a 120 dias, ao abrigo de programas de inserção socioprofissional”, informou o governante, sem adiantar quantos trabalhadores estarão nessa condição.