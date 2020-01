De acordo com dados fornecidos à agência Lusa pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, em 2005 eram 68,87% (122 em 191) as reclusas com uma ocupação laboral, percentagem que subiu para 72,36% em 2017 e para 78,62% em 2019.

Quanto à formação profissional ministrada em ambiente prisional, entre 2005 e 2019 foram ministrados no primeiro EP de gestão partilhada público-privada em Portugal 28 cursos, que habilitaram um total de 422 reclusas.

Já os programas de educação física do EP envolveram, segundo a fonte, 52% das mulheres presas em 2005 e 64% em 2019.

No EP Feminino de Santa Cruz do Bispo e no final de 2019 encontravam-se com as mães reclusas 10 crianças com idade até cinco anos, um decréscimo face a 2005 (estavam então 12 crianças) e 2014 (17).

A Direção-Geral sublinha que toda a população prisional tem assistência por parte dos serviços clínicos desde o momento da admissão, com a consulta de admissão de enfermagem, até às 24 horas após entrada, e com consulta de admissão de clínica geral, até às 72 horas após entrada.