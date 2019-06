Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa adiantou que a autoestrada 1 (A1) esteve cortada nas portagens do Carregado desde as 07:50 devido a um acidente que envolveu dois veículos pesados e um veículo ligeiro.

Segundo a fonte, o ferido grave e os dois ligeiros foram transportados ao Hospital de Vila Franca de Xira.

O alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 30 no nó do Carregado, foi dado às 07:50.

No local estiveram 20 operacionais, com o apoio de nove veículos.

(Artigo atualizado às 10:00)