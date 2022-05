Segundo o gabinete de comunicação do CHUC, naquela unidade de saúde encontram-se internados dois homens com traumatismo torácico, que recuperam no Serviço de Cirurgia Geral e na Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios, respetivamente, e uma mulher no Serviço de Medicina Intensiva, com prognóstico reservado.

O acidente de sábado de manhã na A1, na zona da Mealhada, distrito de Aveiro, com um autocarro a caminho de Fátima, causou três mortos e seis feridos graves, cinco críticos e 22 ligeiros, segundo a última atualização do INEM.

O CHUC recebeu oito daqueles feridos (três dos críticos e cinco dos graves) e 12 dos 22 feridos ligeiros, sendo que para o Hospital de Aveiro foram encaminhados dois feridos críticos, um ferido grave, oito feridos ligeiros.

Duas crianças foram socorridas no Hospital Pediátrico.

O gabinete de comunicação do CHUC disse à agência Lusa que os feridos considerados graves e ligeiros tiveram alta durante o fim de semana, bem como as duas crianças que foram encaminhadas para o Hospital Pediátrico.

O autocarro era proveniente de Guimarães, no distrito de Braga, com peregrinos oriundos de três freguesias daquele concelho, e tinha como destino o Santuário de Fátima, tendo-se despistado e embatido num poste elétrico cerca das 09:20 na A1, na zona da Mealhada.

À Lusa, fonte do INEM confirmou que as vítimas mortais são dois homens, de 63 (o condutor e dono do autocarro) e 77 anos, e uma mulher de 52 anos.