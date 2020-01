O início do julgamento está marcado para as 09:30.

A acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve acesso, diz que Cesaltina Correia, de 31 anos e natural de Cabo Verde, contactou, em 02 de setembro de 2014, Anuar Hassane Bengo, com 28 anos e natural de Moçambique, e propôs-lhe que matasse o marido, “em troca do direito vitalício de lhe pedir qualquer contrapartida económica”.

O MP refere que Cesaltina Correia vivia no concelho da Amadora com o marido, a quem tinha pedido “por várias vezes o divórcio”, mas o companheiro recusou. A mulher, que residia com o marido e a filha de ambos, hoje com 14 anos, mantinha um relacionamento extraconjugal desde, pelo menos, 2012.

A vítima tinha um seguro do crédito à habitação, que previa, em caso de morte do titular, a liquidação do empréstimo e o pagamento de uma indemnização aos herdeiros, se o capital seguro fosse superior ao capital em dívida.

“Assim, para poder viver em pleno o relacionamento extraconjugal e, ao mesmo tempo, assegurar uma melhor condição económica, em data não concretamente apurada, mas anterior” a 02 de setembro de 2014, “Cesaltina Correia formulou o propósito de tirar a vida ao seu marido Ernesto Correia”, sustenta a acusação.

Cerca de uma semana antes de 02 de setembro de 2014, a arguida contactou pessoalmente o arguido Anuar Bengo, “a quem propôs que matasse” o marido, “recebendo, em troca, o direito vitalício de lhe pedir qualquer contrapartida económica”.

O arguido “aceitou a proposta, convencido de que assim deixaria de ter problemas económicos”.