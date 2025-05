O Presidente norte-americano decidiu recorrer após ter tido conhecimento da decisão do tribunal federal, que considerou a sua política tarifária ilegal, apesar da insistência do Governo na necessidade destes impostos, argumentando que existem défices comerciais significativos que criaram uma “emergência económica nacional”.

O recurso foi interposto no Tribunal de Recurso dos Estados Unidos, de acordo com documentos judiciais obtidos pela cadeia de televisão norte-americana CNN.

Esta rápida ação do Governo de Trump criou incerteza para as empresas e para os consumidores do país, abrindo caminho para uma batalha comercial que se pode prolongar.

A decisão judicial de bloqueio afeta as chamadas tarifas do “Dia da Libertação”, quando Trump anunciou a imposição de tarifas contra a China, o México e o Canadá, para combater a entrada de fentanil nos Estados Unidos.

Estas tarifas podem agora ficar congeladas enquanto os recursos são resolvidos em tribunal, mesmo antes de os Estados Unidos conseguirem fechar acordos comerciais com países terceiros.