Avança o Expresso que em causa neste processo está a saída do chef da estação de Queluz para a SIC, em agosto de 2020, antes de ter terminado o contrato que tinha com a TVI.

No total, a TVI está a exigir 1.216.785,94 euros a Ljubomir Stanisic por alegado incumprimento contratual.

Detalha o semanário que a ação deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa esta segunda-feira e foi movida contra o chef a empresa Questão de Palavras, detida por Ljubomir e pela sua mulher, Mónica Franco.

A TVI já tinha levantado a hipótese de agir judicialmente contra o chef, em agosto do ano passado: “Ljubomir tinha um contrato de trabalho em vigor até ao final do ano [de 2020], ao qual acrescia um valor dedicado pela produção dos seus programas. Tendo o Chef rescindido de forma unilateral, reserva-se agora a TVI o direito de ativar mecanismos legais que a salvaguardem, bem como aos anunciantes com quem havia compromissos assumidos no âmbito dos projetos que envolviam Ljubomir Stanisic”, disse a empresa à data.

Atualmente, Ljubomir Stanisic é o protagonista do programa "Hell’s Kitchen” da SIC.