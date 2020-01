O projeto de criação da Rede Cais do Tejo sairá de uma proposta concreta a apresentar à Câmara Municipal de Lisboa (CML) pela Associação de Turismo de Lisboa (ATL) até ao final de março, que deve incluir um plano de negócios e uma proposta de financiamento e calendarização, segundo o protocolo hoje assinado.

“Aqui o conceito é o mais importante, que é nós virmos a dispor nas margens Norte e Sul do Tejo de condições para que os operadores possam desenvolver os seus vários tipos de negócios e as suas ideias, porque todos nós dizemos há muitos anos que o Tejo tem um potencial enorme, mas que não é aproveitado suficientemente. Isso é verdade”, disse Vítor Costa, diretor da ATL.

A vereadora Teresa Leal Coelho, de quem partiu a ideia, disse esperar, no próximo verão, já ir de barco táxi até à praia de São João, na Costa de Caparica, a partir de Porto Brandão, mas Vítor Costa não se compromete com uma data, porque o processo de recuperação dos cais deverá ser progressivo, já que nalguns serão necessárias pequenas intervenções e noutros obras de fundo.

No que ambos concordam é que já existem muitas manifestações de interesse de empresários.

“Já temos interessados. Já tivemos uma primeira conversa com a Uber, que, depois de reuniões internas, nos manifestou a disponibilidade para criar a plataforma. É uma coisa simples. O modelo está criado e só adaptá-lo para os transportes fluviais. Também já tivemos manifestação de interesse de plataformas de táxis e depois serão aqueles que se vão inscrever com as suas próprias embarcações”, afirmou Teresa Leal Coelho.