Alexander Bobykin e Alexander Ivanov foram considerados culpados de “violação das leis e costumes de guerra” por terem bombardeado bairros residenciais no primeiro dia da invasão russa à Ucrânia, a 24 de fevereiro.

O julgamento dos dois homens começou em meados de maio, perto da cidade de Poltava.

De acordo com a agência de notícias ucraniana Interfax-Ukraine, os dois arguidos admitiram “plenamente a sua culpa” e afirmaram que se arrependiam dos atos cometidos.

No início do mês, um tribunal de Kiev já tinha condenado um soldado russo de 21 anos à prisão perpétua por ter matado a tiro um civil ucraniano naquele que foi o primeiro julgamento por crimes de guerra desde o início do ataque russo.