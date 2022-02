Antony Blinken destacou que "tudo parece estar pronto para a Rússia realizar uma grande agressão contra a Ucrânia" e, questionado sobre se a invasão pode ocorrer durante esta noite, respondeu que sim, numa entrevista, na quarta-feira, ao canal de televisão norte-americano NBC.

O líder da diplomacia dos EUA acrescentou que "não pode colocar uma data ou hora exata" para um eventual movimento militar, mas insistiu que "está tudo pronto para a Rússia avançar".

"A Rússia colocou as forças no ponto final da preparação ao longo das fronteiras da Ucrânia", disse Blinken, que, no entanto, assegurou que "ainda há uma hipótese de evitar uma enorme agressão".

O responsável norte-americano defendeu as sanções anunciadas na terça-feira por vários países ocidentais em resposta ao reconhecimento russo da independência das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia.

Blinken garantiu que se o Kremlin avançar com tropas para a Ucrânia haverá "consequências massivas" e um "preço que a Rússia terá que pagar por muito tempo".

Depois do reconhecimento, o Presidente russo, Vladimir Putin, autorizou o exército russo a enviar uma força de “manutenção da paz” para Donetsk e Lugansk, fazendo aumentar o receio de uma ofensiva da Rússia no leste da Ucrânia.