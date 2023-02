O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu hoje uma "paz justa" para a Ucrânia, durante uma conversa telefónica com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, por ocasião do primeiro aniversário da invasão russa do território ucraniano.

“O Presidente Erdogan sublinhou a necessidade de alcançar uma paz justa para evitar mais perdas de vidas e destruição”, informou o gabinete presidencial turco num comunicado, acrescentando que o líder turco também defendeu o relançamento do acordo de exportação de cereais e fertilizantes ucranianos e russos, firmado em julho de 2022 em Istambul pela Rússia e a Ucrânia, sob os auspícios da ONU e da Turquia. “Ancara está preparada para fornecer qualquer tipo de apoio nesse sentido”, garantiu o gabinete presidencial, referindo-se à recuperação do acordo que permitiu a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro e do Bósforo. Em setembro passado, Erdogan também propôs a Moscovo que Ancara assumisse o papel de mediador para ajudar a resolver a crise da central nuclear ucraniana em Zaporijia. No telefonema de hoje, o líder turco também agradeceu ao Presidente russo a ajuda e a “solidariedade” da Rússia na sequência do sismo que devastou o sul da Turquia e a vizinha Síria, em 06 de fevereiro, e que provocou mais de 47.000 mortes nos dois países. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram