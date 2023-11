“Esta guerra cruel roubou a inocência e infância a milhares de crianças inocentes. Mas não vai privá-las do futuro brilhante e feliz que merecem. Por isso vamos ajudar a levar as crianças ucranianas para a escola em segurança”, disse Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa, ladeada pela primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, no final de uma visita de um dia a Kiev.

Os autocarros são para as escolas das regiões de Kiev, Sumi, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Lviv e Chernihv.

Do total, 271 autocarros foram enviados para a Ucrânia no âmbito de um esforço conjunto de organizações públicas e privadas europeias, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Os restantes 100 foram comprados pela Comissão.

“Este é o percurso rumo ao futuro das nossas crianças, delas e de todo o país, no meio desta guerra. É isso que os autocarros representam, por isso são tão importantes para nós”, considerou Olena Zelenska.

A sexta visita de von der Leyen à capital da Ucrânia foi acompanhada por um grupo de jornalistas, entre os quais da Deutsche Presse-Agentur (DPA), que está a servir de ‘pool’ para o European Newsroom, do qual a Lusa faz parte.

Ao início da manhã, von der Leyen reuniu-se com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e congratulou-o pelos “excelentes progressos” nas recomendações feitas por Bruxelas para o país candidato à adesão poder convencer o Conselho Europeu de que é altura de avançar para as negociações formais, pouco mais de um ano depois de receber o estatuto de candidato em conjunto com a Moldova.

A presidente da Comissão reuniu-se também com o primeiro-ministro ucraniano e discursou no parlamento do país que há mais de um ano e meio está a tentar repelir uma invasão de Moscovo.