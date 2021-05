A União Europeia (UE) anunciou hoje que pagou uma caução para a libertação do líder da oposição na Geórgia, Nika Melia, na esperança de terminar com a crise política que abala este país do Cáucaso.

“Hoje, um depósito no valor de 40 mil GEL (9.550 euros) foi pago para permitir a libertação de Melia da prisão preventiva”, revelou um elemento da delegação da UE um comunicado, descrevendo o gesto como “um passo importante para acabar com a crise política na Geórgia”. A data da libertação de Nika Melia, líder do Movimento Nacional Unido (MNU), principal força de oposição no país, ainda não é conhecida. Acusado de ter organizado “motins em massa” em 2019, Nika Melia foi preso em fevereiro durante uma operação policial nas instalações de movimento, onde estava entrincheirado. A detenção do político georgiano agravou ainda mais a crise que abala o país desde as eleições legislativas de outubro de 2020, ganhas por Georgian Deram, mas denunciadas por fraude pela oposição, que desde então boicota o Parlamento. A União Europeia propôs-se a mediar as negociações entre o partido no poder (Sonho Georgiano) e a oposição, e tinha conseguido um acordo em meados de abril, prevendo reformas judiciais e legislativas para maior transparência, mas o MNU condicionou o cumprimento do acordo à libertação de Melia. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram