O Presidente dos Estados Unidos descreveu o rival Donald Trump como "um delinquente", pela primeira vez depois do veredicto de culpado, na quinta-feira, no julgamento do ex-chefe de Estado republicano em Nova Iorque.

“Pela primeira vez na história americana, um ex-presidente que é um delinquente condenado está a concorrer à presidência”, disse Joe Biden, que vai enfrentar o antecessor nas eleições de 05 de novembro, num evento de campanha no estado de Connecticut, no nordeste dos EUA. “Por mais perturbador que seja, o ataque total ao sistema judicial norte-americano é ainda mais prejudicial”, acrescentou Biden, afirmando que a campanha tinha “entrado em território desconhecido na semana passada”. Para o Presidente democrata, Donald Trump representará uma ameaça ainda maior para a democracia norte-americana se voltar a ganhar a Casa Branca em novembro. “Alguma coisa se partiu naquele homem” depois da derrota nas últimas eleições presidenciais, em 2020, disse Joe Biden. Biden também criticou as declarações de Donald Trump, que no domingo afirmou que uma pena de prisão podia ser “um ponto de rutura” para os apoiantes republicanos. Um comentário que tem particular ressonância num país ainda marcado pelo ataque ao Capitólio, a 06 de janeiro de 2021, quando os apoiantes do republicano tentaram impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas presidenciais. “Ele diz que se perder, vai haver um banho de sangue na América. Que tipo de homem diz isso?”, afirmou Biden na segunda-feira. Até aqui e sobre o veredicto de Donald Trump, Joe Biden tinha-se limitado a afirmar, na sexta-feira, na Casa Branca, que “ninguém estava acima da lei”. A equipa de campanha do democrata tem evitado comentar os casos legais de Donald Trump, sem qualquer ataque frontal sobre este assunto.