Inaugurado em 1961 para impedir a passagem de cidadãos da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, o muro caiu 28 anos depois, sob a pressão de milhares de pessoas nas ruas, em 09 de novembro de 1989, o que levou à reunificação do país.

“A leitura de que este pedaço do Muro é um símbolo da liberdade religiosa para um mundo de paz é assumida pelo santuário, desde a sua hierarquia até àqueles que peregrinam neste espaço”, disse à agência Lusa o Diretor do Departamento de Estudos e do Museu do Santuário de Fátima, Marco Daniel Duarte, a propósito os 30 anos da queda do muro de Berlim.

O historiador recordou que, “até à queda do Muro de Berlim, era impossível do outro lado da Cortina de Ferro assumir-se a comunidade como crente, acreditar naquilo que é uma leitura sobrenatural da História”.

Um emigrante português radicado na Alemanha ofereceu um fragmento daquela barreira de betão ao Santuário de Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, o qual depois foi colocado numa das entradas do complexo religioso, fazendo parte de um monumento inaugurado em 1994.

Para Marco Daniel Duarte, o monumento recorda “a mensagem de paz que Fátima tem desde a primeira hora, em 1917, sobretudo quando ela é olhada a partir de uma leitura crente da História”.

“O papa João Paulo II, quando vem aqui em 1999, diz claramente que Fátima está ligada de forma umbilical ao desmoronamento desse império soviético que tinha como leitura da História o pilar do ateísmo”, enfatiza.