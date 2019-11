Uma mulher sem-abrigo foi morta no sábado, em Niterói, no estado brasileiro do Rio de Janeiro, quando pedia esmola a um transeunte, que disparou sobre ela, foi hoje divulgado.

O crime, que ocorreu no sábado, foi filmado por câmaras de vigilância localizadas na rua onde o homicídio teve lugar e confirmado por testemunhas no local. A mulher que perdeu a vida enquanto pedia de um real de esmola, o equivalente a 20 cêntimos, é Zilda Henrique dos Santos Leandro, de 31 anos. No vídeo, a que a imprensa local teve acesso, vê-se Zilda a abordar o seu homicida enquanto este caminha no passeio. O homem, identificado pelas autoridades como Aderbal Ramos de Castro, tenta desviar-se da mulher, acabando por retirar uma arma de fogo das calças e disparar pelo menos dois tiros contra Zilda. Após os disparos, a brasileira ficou caída no meio de uma estrada, tendo sido socorrida por uma testemunha, enquanto o atirador continuou o seu caminho. A mulher sem-abrigo chegou a ser socorrida pelos bombeiros e a ser transportada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu aos ferimentos. Continuar a ler "A minha irmã só pediu um real para comprar pão. Ele (atirador) ameaçou dar-lhe um tiro, mas a minha irmã continuou atrás dele. Foi quando ele disparou", disse ao portal de notícias G1 a irmã da vítima, baseando-se no relato da testemunha no local. O principal suspeito do crime encontra-se detido na esquadra de homicídios de Niterói e alegou legítima defesa como justificação para os disparos. "Ele é dono de uma 'lanchonete' [padaria] que fica perto do local [onde Zilda morreu] e estava a caminho do trabalho quando o facto aconteceu. Ele já foi assaltado outras vezes naquela região e por isso reagiu", argumentou a advogada do suspeito, Daniela Lopes. Segundo a defesa de Aderbal, o homem possui licença de porte de arma. O agente que investiga o caso, Bruno Reis, não acredita na possibilidade de o homem ter agido em legítima defesa. "Pelo menos até agora, a hipótese alegada de legítima defesa é fantasiosa. No depoimento, ele disse que não sabia nem se a vítima era homem ou mulher. Apenas que se assustou por achar que seria assaltado e disparou", afirmou Bruno Reis, citado pelo G1. O agente indicou ainda que o suspeito possui licença de posse, mas não de porte de armas. Dessa forma, não lhe é permitido andar armado na rua, dado que a posse autoriza apenas a que tenha arma em casa ou no local de trabalho.