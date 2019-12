Em comunicado, a procuradoria-geral da República (FGR) explicou que “nas primeiras horas do dia e num trabalho conjunto, e cumprindo ordens de mandado obtidas pela FGR de um juiz especializado, procedeu-se à detenção de vários indivíduos, presumivelmente envolvidos nos factos assinalados”.

A nota não precisa o número de detidos nem o local.

A detenção foi efetuada com a participação do exército e marinha mexicanos, da Polícia Federal Ministerial (PFM) da FGR, Guarda Nacional e do Centro Nacional de Inteligência.

O texto recorda que o exército mexicano e a PFM tinham detido “um suposto participante” no ataque, com residência na Cidade do México, e através das chamadas telefónicas que efetuou foi possível obter “informação fundamental e provas que estão a ser analisadas”.

A FGR também confirmou o envolvimento de agentes do FBI norte-americano nas investigações.