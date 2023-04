De acordo com informação disponível no ‘site’ da ANA — Aeroportos de Portugal, seis voos foram afetados durante a manhã e outros 10, programados para o período entre as 15:10 e as 18:40, foram cancelados, havendo ainda registo de três voos que divergiram entre as 14:10 e 15:10.

O vento forte que se faz sentir no Aeroporto da Madeira, no concelho de Santa Cruz, zona leste da ilha, já inviabilizou um total de 35 voos entre terça-feira (16) e hoje (19).

O arquipélago da Madeira encontra-se desde domingo com aviso de vento e agitação marítima fortes, situação que deverá manter-se até às 06:00 de quinta-feira.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para a continuação de vento de norte fresco a muito fresco.

Quanto à ondulação, na costa norte as vagas são de noroeste e podem atingir entre 3,5 e 4,5 metros de altura, ao passo que na costa sul são de sul/sudoeste até aos dois metros.