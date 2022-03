O vice-comandante da frota russa do Mar Negro, Andreï Paliï, morreu nos combates entre as forças russas e ucranianas perto de Mariupol, na Ucrânia, anunciaram hoje as autoridades russas.

De acordo com o governador de Sebastopol, Mikhaïl Razvojaïev, Andreï Paliï era "um verdadeiro oficial de uma dinastia militar", que tinha "grande autoridade na frota" russa, tendo morrido no sábado em confrontos na zona de Mariupol, cidade portuária estratégica no sudeste da Ucrânia, sitiada há várias semanas pelo exército russo. Segundo meios de comunicação social russos, Andreï Paliï foi, em 2020, vice-comandante das forças russas na Síria, onde a Rússia tem intervindo militarmente desde setembro de 2015, em apoio às forças do regime de Bashar Al-Assad.