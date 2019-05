Durante a leitura da sentença, que decorreu na ausência do arguido, a juíza disse que os factos narrados na acusação para sustentar a acusação de burla "foram dados como não provados".

“Não resultou provado que quando o arguido foi contactado pelo ofendido e, após este relatar os problemas de saúde, tivesse garantido que a sua doença não passava de uma maldição, prometendo uma cura”, disse a magistrada.

A juíza citou ainda um acórdão da Relação do Porto que refere que “na sociedade do mundo Ocidental, do século XXI, é do conhecimento geral, que os factos, os acontecimentos surgidos na vida de todos e cada um, tal como os fenómenos naturais, não são resultado da ação de espíritos nem forças negras e que o ser humano, enquanto unidade biopsíquica, não faz milagres, não é dotado dos poderes sobrenaturais que só existem no mundo da fantasia, descritos nos contos infantis, de todos conhecidos”.

À saída da sala de audiências, o advogado do arguido mostrou estar “bastante” satisfeito com a decisão proferida pelo tribunal singular.

“O tribunal soube distinguir de uma forma exemplar entre o plano da espiritualidade, das convicções religiosa e da fé que cada um pode ter, do mundo jurídico e, portanto, do processo penal, das regras criminais, que não podem ser perturbadas pela convicção religiosa de cada um”, afirmou Pedro Teixeira.