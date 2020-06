Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 106.696 mortes para 1.841.471 casos.

Pelo menos 463.868 pessoas foram declaradas curadas até hoje pelas autoridades norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 39.728 óbitos e 279.856 casos, a Itália, com 33.601 mortes (233.836 casos), o Brasil, com 31.199 mortes (555.383 casos) e a França, com 29.021 mortes. (188.674 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica continua a ser o que apresenta maior número de mortos face à sua população, com 82 óbitos por cada 100.000 habitantes, seguido pelo Reino Unido (59), Espanha (58), Itália (56) e Suécia (45).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizava hoje oficialmente um total de 83.021 casos (1 novo entre terça-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (0 novas) e 78.314 curas.

A Europa totalizava às 19:00 GMT de hoje 180.875 mortes e 2.201.170 casos, os Estados Unidos e o Canadá 114.154 mortes (1.933.881 casos), a América Latina e Caraíbas 55.510 mortes (1.104.571 casos), a Ásia 17.391 óbitos (598.331 casos), o Médio Oriente 9.900 mortes (434.110 casos), África 4.555 mortes (160.282 casos) e a Oceânia 131 mortes (8.599 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados coletados pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A AFP alerta que devido a correções pelas autoridades ou a publicação tardia dos dados, os números de aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

Portugal, com 1.447 mortes registadas e 33.261 casos confirmados é o 24.º país do mundo com mais óbitos e o 29.º em número de infeções.