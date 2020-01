O rastreio generalizado à chegada não é, assim, considerado eficaz ou aconselhado, indicou Graça Freitas, recordando que no surto de pneumonia atípica de 2012/2013 foram feitos milhares desses rastreios sem que qualquer caso tivesse sido detetado.

Sobre a evolução do surto, a diretora-geral entende como uma “boa notícia” o facto de haver já doentes na China curados e que tiveram alta e classifica também como positivo que os focos secundários da doença em países europeus, como a Alemanha, tenham sido para já contidos.

Também a taxa de mortalidade tem sido “relativamente baixa”, abaixo dos 3%, havendo registo de casos mortais apenas na China.

Graça Freitas apelou para que qualquer pessoa que apresente sintomas da infeção e que tenha viajado da região afetada ou contactado com pessoas doentes ligue para a Saúde 24 – 808 24 24 24.

Os serviços de saúde têm já protocolos estabelecidos para casos suspeitos de infeção por coronavírus, que passam pelo isolamento dos casos, envio de amostras para análise no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

Cabe ao INEM fazer o transporte de doentes para os hospitais de referência e os profissionais de saúde têm já orientações sobre as medidas protetivas a adotar.

A China elevou hoje para 213 mortos e quase 10 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus (2019-nCoV) detetado no final do ano em Wuhan, uma cidade com 11 milhões de habitantes.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos de infeção confirmados em 22 outros países - Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas, Índia, Suécia e Rússia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.

Vários países já começaram o repatriamento dos seus cidadãos de Wuhan, que foi colocada sob quarentena, na semana passada, com saídas e entradas interditadas pelas autoridades durante um período indefinido, e diversas companhias suspenderam as ligações aéreas com a China.

A Comissão Europeia ativou na terça-feira o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, a pedido da França.