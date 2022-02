A Vodafone Portugal foi alvo de um ciberataque na segunda-feira, 07 de fevereiro, que afetou a sua rede e os seus quatro milhões de clientes.

Na sua última atualização, a operadora liderada por Mário Vaz refere que “no final de uma semana de esforços desenvolvidos para restabelecer as operações da Vodafone Portugal após o ciberataque, ainda que possam vir a verificar-se situações de instabilidade pontual, a rede encontra-se estabilizada”.

Isso inclui, “além da voz móvel e fixa, também os serviços de dados e de televisão”, detalha.

A empresa salienta que “hoje foi um dia especialmente dedicado ao restabelecimento da totalidade das funcionalidades específicas para clientes empresariais, encontrando-se a mesma praticamente concluída”.

Em termos internos, “há ainda muito trabalho pela frente para assegurar a total sustentabilidade da operação em aspetos que, não penalizando a disponibilidade dos serviços, impactam a empresa”, sublinha.

A Vodafone Portugal destaca que os últimos dias “foram de trabalho muito intenso para as equipas” da operadora, “que permitiram — após a enorme disrupção de que a empresa foi alvo — repor em menos de 24 horas o equivalente a uma década de inovação tecnológica, passando de 2G/3G para 4G/5G”.

A Vodafone Portugal “continua a colaborar de forma estreita com as autoridades na investigação em curso” e “agradece a todos a compreensão e as muitas manifestações de apoio neste período excecional de crise sem precedentes, e enaltece o empenho e a entrega contínua de todos os seus colaboradores e parceiros nesta semana extremamente desafiante”.