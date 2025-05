“A nova direção assume como prioridade absoluta a conclusão da revisão da carreira de administração hospitalar, assegurando a sua plena operacionalização em todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com justiça contratual e clareza na progressão profissional”, adiantou em comunicado a associação fundada em 1981.

Entre os eixos estratégicos para o próximo mandato, consta ainda a promoção de uma liderança técnica e ética nas novas estruturas de governação do SNS, garantindo o lugar dos administradores nos órgãos de decisão das ULS e dos institutos de oncologia, assim como a afirmação da APAH como espaço de pensamento e influência em políticas públicas.

A “defesa firme” do SNS público, universal e tendencialmente gratuito, promovendo uma "gestão qualificada e orientada por princípios de serviço público", e o reforço da formação e certificação de competências são outros dos objetivos da direção liderada por Xavier Barreto.

A associação realçou ainda que o sistema de saúde está a atravessar um contexto de “grandes transformações”, marcado pela consolidação das Unidades Locais de Saúde (ULS), pela transição digital e pela “crescente escassez” de recursos humanos no setor.

A APAH é a organização com maior representatividade dos profissionais com funções de administração e gestão na área da saúde em Portugal.