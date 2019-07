No âmbito da campanha “dÉCIbEIS a MAIS, O INFERNO DOS CÉUS”, para “alertar e sensibilizar para o impacto do ruído dos aviões sobre a cidade de Lisboa”, a Zero monitorizou este mês o número de movimentos aéreos (aterragens e descolagens) noturnos, concluindo que, em dez dias, sete estiveram acima do máximo diário estipulado e que o total semanal mais do que duplicava o máximo legal.

De acordo com a legislação do ruído, publicada em 2000, no período entre as 00:00 e as 06:00 é proibido ocorrer qualquer movimento aéreo no aeroporto de Lisboa, mas um regime de exceção publicado em 2004 permite no período noturno um máximo de 91 movimentos semanais e 26 diários.

Contudo, a Zero afirma, em comunicado enviado à agência Lusa, que constatou, através do site da ANA – Aeroportos de Portugal (partidas e chegadas), em conjugação com o site flightradar24.com e com observação direta em dez dias (entre 05 e 14 de julho), que em sete deles foi ultrapassado o máximo diário permitido.

No que se refere aos números semanais, a Zero considera “escandaloso” o total, “na medida em que o valor médio de quatro períodos de sete dias é de 184 voos, mais do dobro dos 91 previstos na legislação, atingindo em dois casos 118 voos”.

A Zero sublinha que os dados recolhidos “dão forte indicação que o regime de exceção em vigor no aeroporto de Lisboa não está a ser respeitado” e, nesse sentido, apresentou “um pedido de investigação e de atuação em conformidade” à ANAC, com conhecimento à Inspeção-Geral do Ambiente e à Agência Portuguesa do Ambiente.