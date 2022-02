O camisola amarela iniciará o mais longo ‘crono’ em quase uma década na ‘Algarvia’ às 16:50, dois minutos depois do segundo classificado, o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), e quatro após o terceiro, o britânico Ethan Hayter (INEOS), vice-campeão da edição de 2021.

Gaudu tem um segundo de vantagem sobre os perseguidores na geral, nomeadamente sobre o belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), quarto da geral, líder da juventude e grande favorito ao triunfo no exercício individual, cuja saída para a estrada acontece às 16:44.

O ‘top-11’ da geral inicia o ‘crono’ com dois minutos de diferença entre si, com os restantes a saírem para a estrada de minuto a minuto.

O primeiro dos 153 ciclistas ainda em prova a iniciar o contrarrelógio será o português Francisco Pereira (ABTF-Feirense), com o último da geral individual a dar as primeiras pedaladas em Vila Real de Santo António às 14:08.

A 48.ª Volta ao Algarve termina no domingo, no alto do Malhão, ponto final da quinta e última etapa, que irá consagrar o sucessor do português João Rodrigues (W52-FC Porto), ausente desta edição por encontrar-se a recuperar da covid-19.