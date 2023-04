A equipa do português Rafael Leão – suplente utilizado, nos últimos 20 minutos – ainda é terceira classificada, com 52 pontos, mas fica com a posição ameaçada pela Roma (50 pontos), que joga no sábado no campo do Torino.

O empate é especialmente dececionante porque o Empoli segue bem na segunda metade da classificação, em 14.º.

A jornada só não é pior para o AC Milan porque o rival da cidade, o Inter Milão, adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, empatou 1-1 com o Salernitana, de Paulo Sousa, ‘desperdiçando’ assim o terceiro lugar do campeonato.

Stefano Pioli apostou ‘demasiado’ em poupar os seus melhores jogadores, já a pensar no jogo de quarta-feira diante do Nápoles, para a Liga dos Campeões.

Foi tarde quando lançou no jogo Rafael Leão, Olivier Giroud e Brahim Diaz, já que o golo não apareceu mesmo.

As ocasiões apareceram, é certo, nomeadamente com um ‘tiro’ ao poste de Florenzi (76 minutos) e um golo anulado por mão de Giroud (89), mas o marcador não chegou a sair do 0-0 inicial.