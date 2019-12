Com este triunfo, estanca a queda na classificação da ‘Premier League’ das últimas semanas, recupera dois lugares e sobe a nono, com 22 pontos. Mas o quinto lugar e a Liga Europa estão apenas a dois pontos.

Na Liga Europa, onde está no mesmo grupo que os vimarenenses, a semana é decisiva, com a deslocação a Liége, onde uma derrota com o Standard poderá complicar as contas dos ingleses.

O Arsenal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais um do que o Eintracht Frankfurt, com os belgas a ocuparem a terceira posição, com sete pontos. O Vitória de Guimarães é último, com apenas dois pontos em cinco jogos disputados.