“A APA está ao lado da tomada de posição que a LPFP teve, ao querer que os jogos sejam transmitidos em canal aberto. A APA lembra que Portugal está a atravessar um momento muito grave de saúde, causado pela covid-19, donde será preocupante ter aglomerados de pessoas que vão ver os jogos em conjunto nos mais diversos locais, se estes forem cobrados pela transmissão”, alerta, em comunicado.

A crise económica causada pela pandemia e a realização de jogos à porta fechada levam a APA a concluir que o sinal aberto para as partidas que faltam “é o mínimo que se pode exigir a quem de direito”, sendo que “ninguém sai a perder” com a proposta da LPFP.

Sem fiscalização aos locais, e com muitos a verem os jogos em casa de familiares por falta de possibilidades económicas, aponta, fica “em causa a saúde pública” e lembra que pode surgir “uma nova catástrofe de casos covid-19 em Portugal”.

Esta associação admite ainda “realizar eventos de protesto por todo o país”, depois de controlada a pandemia de covid-19, pelo tratamento desfavorável dado aos adeptos na tomada de decisões em torno do regresso do futebol, até por considerar que se aproxima “o princípio do fim”.

“O futebol do futuro será feito em estádios sem bancadas e virtualmente visto em casa”, conclui.