O treinador Diego Simeone já tinha admitido que João Félix, que foi operado no início de julho, poderia voltar quando os ‘colchoneros’ visitassem a equipa catalã, em jogo da quarta jornada da liga espanhola, e o internacional português entrou mesmo em campo, aos 58 minutos.

A perder por 1-0, na sequência do golo marcado por Raul de Tomás aos 40 minutos, Simeone teve, uma vez mais, a ‘estrelinha’ da sorte, ao conseguir a vitória aos 90+9, com um golo de Thomas Lemar.

Antes, foi Yannick Carrasco, numa iniciativa individual, a conseguir o empate, aos 79 minutos, num jogo em que a dupla da frente, Griezmann e Luis Suárez, já tinha sido substituída, por Félix (58 minutos) e Matheus Cunha (71), respetivamente.

O campeão espanhol Atlético de Madrid recebe na quarta-feira o FC Porto, na primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões, do qual também fazem parte Liverpool e AC Milan, que se defrontam no outro jogo do grupo, em Anfield Road.

Na Liga espanhola, o ‘Atleti’ subiu à liderança, com 10 pontos, embora ainda possa ser igualado hoje por Real Madrid e Valência, caso vençam os respetivos jogos da quarta jornada, enquanto Sevilha e FC Barcelona tiveram o jogo entre ambos adiado.