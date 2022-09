Na 15.ª prova do calendário, Bastianini bateu em cima da meta, com o tempo de 41.35,462 minutos, o compatriota Francesco Bagnaia (Ducati), que tinha saído da ‘pole’ e procurava o quinto triunfo consecutivo na temporada.

Bagnaia, que concluiu a prova a 0,042 segundos do vencedor, acabou, no entanto, por ser um dos principais beneficiados da prova, pois ‘recuperou’ 10 pontos na luta pelo título mundial, uma vez que o líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), foi obrigado a desistir após um choque com o regressado Marc Márquez (Honda) logo na primeira volta.

Márquez, também forçado a abandonar, regressou à competição na prova de hoje, depois de uma ausência de mais de três meses, em que foi submetido à quarta operação ao braço direito.

“A corrida foi ótima para mim, desde o início. É verdade que cometi alguns erros, durante a prova, mas no final venci, é quase um sonho”, disse Bastianini, quarto classificado no Mundial, com 163 pontos.

A cinco provas do final do Mundial, e com o título de construtores ‘entregue’ hoje à Ducati, Quartararo lidera a classificação do Mundial de pilotos, com 211 pontos, mais 10 do que Bagnaia, e mais 17 do que Aleix Espargaró (Aprilia), que hoje foi terceiro, a 6,139 segundos do vencedor.

O português Miguel Oliveira concluiu as 23 voltas ao traçado do Motorland a 17,071 segundos de Bastianini, terminando na 11.ª posição, depois de ter rodado várias voltas no oitavo lugar, e segue em 11.º na classificação do Mundial de pilotos, com 95 pontos.

A próxima prova do Mundial, o GP do Japão, disputa-se em 25 de setembro, o circuito de Motegui.