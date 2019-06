O estádio do clube da Bundesliga, com capacidade para 75.000 pessoas, vai ser equipado com a tecnologia norte-americana Hexwave, que utiliza tecnologia low-power, imagens de radar e AI para detetar e identificar armas como revólveres, facas ou coletes suicidas.

Neste caso, utiliza-se uma tecnologia de radar que atravessa os materiais, como roupas ou malas, e devolve uma imagem do indivíduo destacando objetos que possam constituir ameaça.

A Liberty diz que esta tecnologia vai munir o Bayern com uma estratificação da estratégia de segurança no Allianz Arena, permitindo que as ameaças sejam detetas no perímetro do estádio sem que seja obstruída a movimentação de grandes grupos de pessoas.

"A receção ao nosso produto Hexwave tem sido fantástica e estamos entusiasmados por trabalhar com o FC Bayern Munique, uma equipa e um nome histórico na Europa e na América do Norte", disse Bill Riker, chefe executivo da Liberty Defense. "A nossa capacidade para implementar [o Hexwave] em ambientes internos e externos, [de forma] discreta ou explícita, diferencia-nos e tem originado um crescente interesse do mercado".

O chefe de segurança do Bayern Munique, Oliver Meßthaler, acrescentou que o clube "aguardava" pela oportunidade de "testar as capacidades" da tecnologia da Liberty.

O Bayern é a primeira organização desportiva na Europa a testar este sistema de segurança, que já se encontra instalado na Rogers Arena, no Canadá, casa dos Vancouver Canucks, da Liga Norte-Americana de Hóquei no Gelo (NHL).