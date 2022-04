Em vésperas do duelo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com o Villarreal, Goretzka abriu o marcador para os bávaros, aos 58 minutos, mas a equipa da casa empatou pouco depois (63) pelo recém-entrado Nils Petersen.

O avançado Serge Gnabry, que tinha entrado em jogo um minuto antes, colocou de novo os visitantes em vantagem (73), tendo o francês Kingsley Coman ampliado a vantagem aos 82 minutos, e Sabitzer fechado a contagem já em tempo de descontos, aos 90+6.

O Bayern Munique, que procura o 10.º título consecutivo, soma 66 pontos, mais nove do que o Borussia Dortmund, que é segundo e que ainda hoje joga com o Leipzig.

O Bayer Leverkusen, terceiro classificado e determinado a assegurar o acesso à Liga dos Campeões, venceu em casa o Hertha Berlim por 2-1, com golos de Alario (35) e Bellarabi (40), ambos após assistências de Diaby.

O checo Darida marcou aos 42 minutos o golo dos visitantes, que se mantêm no penúltimo lugar da tabela.

Com o português Tiago Tomás no ‘onze’ titular, o Estugarda empatou a um golo no terreno do Arminia Bielefeld, e segue num perigoso 14.º lugar a apenas um ponto da zona de despromoção e do adversário de hoje, que é 16.º colocado, em lugar de ‘play-off’ de manutenção.

Na receção ao lanterna-vermelha Greuther Fürth, o Eintracht Frankfurt somou o segundo empate consecutivo e sem golos, num jogo no qual o avançado internacional português Gonçalo Paciência foi utilizado a partir do minuto 59 na equipa da casa.

O avançado japonês Takuma Asano ‘bisou’ no triunfo por 2-1 do Bochum no terreno do Hoffenheim, que se mantém no sexto lugar, o último de acesso às competições europeias, mas com apenas três pontos de vantagem sobre o Union Berlim, que é sétimo.

AO // MO

Lusa/Fim