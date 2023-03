A belga Nafissatou Thiam bateu hoje em Istambul o recorde do mundo do pentatlo em pista coberta, com a marca de 5.055 pontos, na sua nova vitória nos Campeonatos da Europa.

Thiam superou a marca da ucraniana Nataliya Donbriska, 5.013, feitos em 2012 justamente na mesma pista, em Istambul. A medalha de prata foi hoje para a polaca Adrianna Sulek, campeã mundial em pista coberta, que, com 5.014, passa a segunda melhor pentatlonista de sempre. Para Thiam, foi um primeiro concurso de provas combinadas em cheio em 2023, ela que já tinha três medalhas continentais 'indoor' e é a atual campeã olímpica, mundial e europeia do heptatlo.