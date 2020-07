Em entrevista à publicação germânica Der Spiegel, o defesa de 32 anos revelou a sua decisão, apesar de ter tido ofertas de clubes da Bundesliga.

“Nas férias, percebi que é importante estar junto do meu filho e da minha família e o futebol passou a estar em segundo plano. Já não é importante para mim”, disse Howedes.

O central passou 16 anos no Schalke 04, tendo depois rumado à Juventus, em 2017/18 e ao Lokomotiv Moscovo (2018 a 2020).

Com 44 internalizações e dois golos, Howedes esteve em todos os jogos da Alemanha no Mundial2014, no Brasil, tendo atuado adaptado a defesa esquerdo.

Além de ter conquistado um Campeonato do Mundo, o jogador germânico termina a carreira com um liga italiana, uma taça de Itália, uma taça da Alemanha e uma taça da Rússia no seu currículo.