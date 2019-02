O Benfica obteve hoje o resultado mais volumoso na presente edição da I Liga de futebol, ao golear o Nacional por 10-0, em jogo da 21.ª jornada, colocando-se a apenas um ponto do FC Porto.

A goleada na Luz começou cedo, logo aos 33 segundos, pelo espanhol Grimaldo e foi-se acentuando, tendo os 'encarnados' chegado ao intervalo a vencer por 3-0, com mais dois golos do suíço Seferovic. A segunda metade foi 'demolidora' por parte do Benfica, tendo João Félix (50), Pizzi (54), de grande penalidade, Ferro (56), em estreia no campeonato e como marcador, Ruben Dias (64), Jonas (85 e 90), num regresso após lesão, e Rafa (88), conferido expressão ao marcador.

A vitória mantém o Benfica no segundo posto, mas agora a apenas um ponto do comandante FC Porto, que na sexta-feira empatou 1-1 em casa do Moreirense, enquanto os insulares estão no 16.º posto, primeiro abaixo da linha de descida, com 20 pontos.