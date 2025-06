No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, André Coelho (três minutos), Silvestre Ferreira (17), Chiskala (20) e Carlinhos (42) marcaram os tentos dos ‘encarnados’, que não são campeões desde 2018/19, enquanto Wesley (10) e Zicky (19, 28 e 44) faturaram para os ‘leões’, que nunca estiveram em vantagem.

A final, disputada à melhor de cinco encontros, prossegue na quinta-feira, com a realização do segundo embate, no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 17h30.

O terceiro encontro será na casa dos ‘leões’, no próximo domingo (22 de junho), pelas 19h00. Se necessário o quarto duelo será na Luz, em 25 de junho (20h00), e o quinto em Alvalade, no dia 29 de junho (19h00).