A formação comandada por Nélson Veríssimo joga o primeiro jogo no Estádio da Luz, em Lisboa, em 5 ou 6 de abril, e o segundo em Anfield Road, em 12 ou 13 do mesmo mês.

Os ‘encarnados’, bicampeões europeus em 1960/61 e 1961/62, nunca ultrapassaram os quartos de final na era ‘Champions’ (desde 1992/93), fase em que ‘tombaram’ em 1994/95 (AC Milan), 2005/06 (FC Barcelona), 2011/12 (Chelsea) e 2015/16 (Bayern Munique).

Quartos-de-final:

Chelsea - Real Madrid

Man. City - Atlético

Villarreal - Bayern

Benfica - Liverpool

Quartos-de-final

Primeira mão: 5/6 de Abril

Segunda mão: 12/13 de Abril

Meias-finais

Primeira mão: 26/27 de Abril

Segunda mão: 3/4 de Maio

A final vai ter lugar no Stade de France, em Paris, que foi já palco da final em 2000 e 2006, tendo também recebido a final do UEFA EURO 2016. O jogo de todas as decisões da presente edição da Champions League está marcado para as 20h00 de sábado, 28 de Maio (hora de Portugal continental).