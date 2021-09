Depois de, na ronda inaugural, terem perdido pelo mesmo resultado no reduto do Dinamo Kiev, as jovens ‘águias’ bateram os catalães com golos de João Resende, aos 45+1 e 57 minutos, Cher Ndour, aos 49, e Martim Neto, aos 68, numa partida na qual os ‘blaugrana’ ficaram reduzidos a 10 elementos aos 53, por expulsão de Ander Aranguren.

A poucas horas do duelo entre as equipas principais, no Estádio da Luz, a formação comandada por Luís Castro, vice-campeã da Youth League em 2014, 2017 e 2020, subiu ao segundo lugar do Grupo E, com três pontos, os mesmos do FC Barcelona, terceiro, que na primeira jornada bateu o Bayern Munique, último colocado, ainda sem pontos.

O Dinamo Kiev mantém-se na liderança, com seis pontos, depois de hoje se ter imposto novamente por 4-0, desta vez na visita aos bávaros, com dois golos de Samba Diallo, um de Nazar Voloshyn e outro Illia Skrypnyk.

Além de terem o melhor ataque competição, com oito tentos, os ucranianos são a única das 32 equipas em prova que ainda sofreu qualquer golo.

Na terceira jornada, agendada para 20 de outubro, o Benfica receberá o Bayern, enquanto Dinamo visitará o FC Barcelona.