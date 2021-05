O suíço Seferovic, aos 12 e 49 minutos, este último na conversão de uma grande penalidade, Pizzi, aos 29, e o brasileiro Lucas Veríssimo, aos 37, marcaram os golos dos ‘encarnados’, enquanto Pedro Gonçalves, aos 45+1 e 77, o segundo de penálti, e Nuno Santos, aos 62, assinaram os tentos dos ‘leões’.

O Benfica pôs termo à série de 32 jogos sem perder da formação ‘leonina’, que, com 82 pontos, já assegurou a conquista do seu 19.º título nacional, e ficou provisoriamente a um ponto do FC Porto, segundo classificado, com 74, que hoje visita o Rio Ave.

Com dois golos cada no dérbi, Seferovic e Pedro Gonçalves continuam empatados na liderança da lista de melhores marcadores, com 20.