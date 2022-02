Uma vitória no Estádio do Bessa permite à equipa lisboeta reduzir para apenas um ponto o atraso para o campeão nacional e para sete relativamente ao FC Porto, que apenas entram em campo no domingo, na receção ao Estoril Praia (sétimo) e na visita ao Moreirense (16.º), respetivamente.

A deslocação a casa do 12.º classificado aconselha, no entanto, muita prudência, uma vez que o Boavista perdeu apenas um dos 11 disputados na condição de visitado, apesar de ainda não ter recebido nenhum dos quatro primeiros classificados do campeonato.

Para o encontro de hoje, com início às 20:15 e arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto, o Benfica espera contar com a eficácia do avançado internacional uruguaio Darwin Núñez, melhor marcador da competição, com 18 golos.

Se a conquista do título parece um objetivo distante, um triunfo no Bessa mantém a equipa treinada por Nélson Veríssimo bem dentro da corrida pelo relevantíssimo segundo lugar da I Liga, que proporciona o apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época.

Programa da 23.ª jornada:

– Sexta-feira, 18 fev:

Boavista — Benfica, 20:15

– Sábado, 19 fev:

Gil Vicente – Belenenses SAD, 15:30

Paços de Ferreira — Vizela, 18:00

Vitória de Guimarães — Arouca, 20:30

– Domingo, 20 fev:

Marítimo – Famalicão, 15:30

Sporting – Estoril Praia, 18:00

Moreirense – FC Porto, 20:00

Tondela – Sporting de Braga, 20:45

– Segunda-feira, 21 fev:

Santa Clara — Portimonense, 19:15 (20:15, horas de Lisboa)