No Estádio do Bessa, o Santa Clara adiantou-se no marcador por Rildo, aos 34 minutos, mas o Boavista deu a volta ao marcador na segunda parte, com golos de Yusupha, aos 62, e Martim Tavares, aos 66, numa altura em que os açorianos já jogam com menos um devido a expulsão de Bruno Almeida, aos 51.

Já nos descontos, Cristian González também foi expulso e deixou o Santa Clara com nove, com Yusupha a desperdiçar ainda um penálti, mas o triunfo estava assegurado e os ‘axadrezados’ juntam-se ao Benfica na frente do campeonato, com seis pontos em dois jogos, enquanto os açorianos continuam sem vencer e somam apenas um.