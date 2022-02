Luís Santos, aos 85 minutos, consumou o primeiro triunfo ‘axadrezado’ como visitante na presente edição do campeonato, desfazendo a igualdade construída com os golos dos ‘canarinhos’ Bernardo Vital, aos seis, e Leonardo Ruiz, aos 54, na conversão de uma grande penalidade, e os tentos boavisteiros de Peter Musa e Abascal, aos 20 e 50, respetivamente.

Com este triunfo, o Boavista, que não vencia para a I Liga desde 19 de dezembro de 2021, quando tinha batido em casa o Moreirense (1-0), subiu provisoriamente ao 12.º lugar, com 25 pontos, enquanto o Estoril Praia permanece na sétima posição, com os mesmos 30 do Vitória de Guimarães.