Bottas, que partira da ‘pole position’, completou as 51 voltas em 1:31.52,942 horass e deixou Hamilton no segundo lugar, a 1,524 segundos, conseguindo a segunda vitória da temporada, depois de ganhar a prova de abertura, na Austrália.

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) foi o terceiro classificado, a 11,739 segundos do vencedor, e subiu ao terceiro posto do Mundial, por troca com o holandês Max Verstappen (Red Bull), quarto classificado hoje.

Com estes resultados, Bottas regressa ao comando do campeonato, com 87 pontos, mais um do que Lewis Hamilton.